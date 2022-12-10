«Это какое-то испанское проклятие?». Болельщики отреагировали на очередное поражение «МЮ» в товарищеском матче

Вчера «МЮ» провел еще один товарищеский матч в Испании: на этот раз команда Эрика тен Хага сыграла против «Бетиса» и потерпела поражение с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме, когда на поле «Юнайтед» представляли молодые игроки.

Этот матч ничего не решает для команды Тен Хага, но болельщики все-равно поделились впечатлениями от увиденного в Twitter:

«Поражение от «Вильярреала», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад», «Кадиса» и теперь «Бетиса». Это какое-то испанское проклятие? И как теперь обыграть «Барселону»?».

«После ухода Роналду:

Матчи:2

Поражения: 2

Победы: 0

Ничьи: 0».

«Думаю, дети хорошо сыграли против первой команды «Бетиса». Майну и Беннетт неплохо смотрелись».

«Чемпионат мира скоро закончится, и мне снова придется переживать из-за этого клуба».

«Вы официально худшая команда на планете».

«Мне вам это на испанском сказать? Проснитесь, а то мы никогда нифига не выиграем после возобновления Премьер-лиги!».

«Я думал у нас отличный тренер, а он не может управлять даже талантливой молодежью и второй командой».

«Без Роналду вы же должны все выигрывать, разве нет?».

«Это трейлер к оставшейся половине сезона: нужно привыкать к таким результатам. Никакой уверенности от руководства Эрика тен Хага».