«Это какое-то испанское проклятие?». Болельщики отреагировали на очередное поражение «МЮ» в товарищеском матче
Вчера «МЮ» провел еще один товарищеский матч в Испании: на этот раз команда Эрика тен Хага сыграла против «Бетиса» и потерпела поражение с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме, когда на поле «Юнайтед» представляли молодые игроки.
Этот матч ничего не решает для команды Тен Хага, но болельщики все-равно поделились впечатлениями от увиденного в Twitter:
«Поражение от «Вильярреала», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Реал Сосьедад», «Кадиса» и теперь «Бетиса». Это какое-то испанское проклятие? И как теперь обыграть «Барселону»?».
«После ухода Роналду:
Матчи:2
Поражения: 2
Победы: 0
Ничьи: 0».
«Думаю, дети хорошо сыграли против первой команды «Бетиса». Майну и Беннетт неплохо смотрелись».
«Чемпионат мира скоро закончится, и мне снова придется переживать из-за этого клуба».
«Вы официально худшая команда на планете».
«Мне вам это на испанском сказать? Проснитесь, а то мы никогда нифига не выиграем после возобновления Премьер-лиги!».
«Я думал у нас отличный тренер, а он не может управлять даже талантливой молодежью и второй командой».
«Без Роналду вы же должны все выигрывать, разве нет?».
«Это трейлер к оставшейся половине сезона: нужно привыкать к таким результатам. Никакой уверенности от руководства Эрика тен Хага».
Комментарии