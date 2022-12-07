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«Возраст настигнет каждого». Тайсон Фьюри говорит о сложностях Криштиану Роналду и сравнивает его с Владимиром Кличко

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Британский боксер Тайсон Фьюри раскритиковал звезду сборной Португалии Криштиану Роналду. Заядлый болельщик «МЮ» отметил, что карьера Роналду идет на спад и сравнил его с Владимиром Кличко, с которым Фьюри боролся, когда украинцу было 39 лет.

«Посмотрите на Криштиану Роналду – ему 37 лет, у него в распоряжении лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, но и он движется к закату. Получается, что возраст настигает даже тех, кто так тщательно следит за собой…так что представьте себе, что происходит с боксером, которого били последние 20 лет. Возраст никого не ждет, не важно, какой образ жизни ты вел», - отметил боксер.

В последнее время Роналду часто мелькает в новостях. По возвращении он провел отличный сезон 2021/22 за «красных дьяволов», забив 24 гола во всех турнирах. Однако в текущем сезоне он забил всего три гола в 16 матчах и регулярно оставался на скамейке запасных.

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