«Наверное это вина Роналду». Болельщики троллят «МЮ» после поражения от «Кадиса» (4:2)

«МЮ» потерпел поражение 4:2 в товарищеском матче с «Кадисом» - скромной испанской командой, занимающей лишь 19-ю строчку в Ла Лиге. Тем не менее хозяева поля уже на 14-й минуте встречи вели (2:0), подопечные Эрика тен Хага смогли сравнять счет до перерыва, но во втором тайме «Кадис» снова получил преимущество.

Болельщики «Юнайтед» отреагировали на неожиданный результат в Twitter:

«Теперь понятно, почему Аарон Уан-Биссака сыграл только 4 минуты в этом сезоне».

«Юнайтед» проигрывает «Кадису»? Должно быть это вина Роналду».

«Тен Хаг с момента назначения в «Манчестер Юнайтед»:

Проиграл первый матч «Брайтону»

Получил разгром от «Брентфорда» (4:0)

Был уничтожен Холандом

Проиграл мертвой «Астон Вилле»

Проиграл «Кадису», занимающему 19 место в Ла Лиге

Лучший тренер после Фергюсона».

«Чертов «Кадис» сделал «Юнайтед».

«Результат матча с «Кадисом» не имеет значения для «МЮ». Это возможность для Эрика тен Хага попробовать некоторых игроков и тактику. А для молодых ребят – это шанс впечатлить тренера».

«Тен Хаг тренер, а не волшебник. А Брандон Уильямс – игрок Лиги 1».

«МЮ» проиграл «Кадису» - они найдут способ обвинить Роналду».