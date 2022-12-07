«Наверное это вина Роналду». Болельщики троллят «МЮ» после поражения от «Кадиса» (4:2)
«МЮ» потерпел поражение 4:2 в товарищеском матче с «Кадисом» - скромной испанской командой, занимающей лишь 19-ю строчку в Ла Лиге. Тем не менее хозяева поля уже на 14-й минуте встречи вели (2:0), подопечные Эрика тен Хага смогли сравнять счет до перерыва, но во втором тайме «Кадис» снова получил преимущество.
Болельщики «Юнайтед» отреагировали на неожиданный результат в Twitter:
«Теперь понятно, почему Аарон Уан-Биссака сыграл только 4 минуты в этом сезоне».
«Юнайтед» проигрывает «Кадису»? Должно быть это вина Роналду».
«Тен Хаг с момента назначения в «Манчестер Юнайтед»:
Проиграл первый матч «Брайтону»
Получил разгром от «Брентфорда» (4:0)
Был уничтожен Холандом
Проиграл мертвой «Астон Вилле»
Проиграл «Кадису», занимающему 19 место в Ла Лиге
Лучший тренер после Фергюсона».
«Чертов «Кадис» сделал «Юнайтед».
«Результат матча с «Кадисом» не имеет значения для «МЮ». Это возможность для Эрика тен Хага попробовать некоторых игроков и тактику. А для молодых ребят – это шанс впечатлить тренера».
«Тен Хаг тренер, а не волшебник. А Брандон Уильямс – игрок Лиги 1».
«МЮ» проиграл «Кадису» - они найдут способ обвинить Роналду».
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