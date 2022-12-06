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«МЮ» уже будет труднее купить Гакпо. ПСВ увеличит цену на него с января

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ПСВ увеличил свои требования к мишени «Манчестер Юнайтед» Коди Гакпо, утверждает Foot Mercato.

Голландская сторона теперь потребует 75 миллионов евро (64 миллиона фунтов стерлингов) от любого клуба, который захочет подписать его в январское трансферное окно.

Сообщается, что это в два раза больше, чем они были готовы принять за продажу Гакпо летом.

Гакпо забил 3 гола в 4 играх за Нидерланды и помог им выйти в 1/4 финала ЧМ.

Он остается главной целью «красных дьяволов», но еще неизвестно, сделает ли клуб что-то серьезное для него в январе.

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