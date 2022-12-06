Санчо не присоединится к «МЮ» на сборе в Испании на этой неделе

«Манчестер Юнайтед » в настоящее время тренируется в Испании перед двумя товарищескими матчами в середине сезона против «Кадиса» и «Бетиса».

Согласно Manchester Evening News, Джейдон Санчо не присоединится к своим товарищам по команде.

В настоящее время 22-летний футболист тренируется один в Нидерландах, а Эрик тен Хаг хочет, чтобы форвард полностью восстановил свою физическую форму.