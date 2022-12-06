Санчо не присоединится к «МЮ» на сборе в Испании на этой неделе
«Манчестер Юнайтед » в настоящее время тренируется в Испании перед двумя товарищескими матчами в середине сезона против «Кадиса» и «Бетиса».
Согласно Manchester Evening News, Джейдон Санчо не присоединится к своим товарищам по команде.
В настоящее время 22-летний футболист тренируется один в Нидерландах, а Эрик тен Хаг хочет, чтобы форвард полностью восстановил свою физическую форму.
План Санчо состоит в том, чтобы присоединиться к команде в Каррингтоне на следующей неделе и продолжить работу перед возвращением клубного футбола в конце этого месяца.
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