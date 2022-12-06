«Для них это отличная возможность»: Тен Хаг призывает молодых игроков произвести на него впечатление в предстоящих товарняках

Говоря о том, насколько важны предстоящие товарищеские матчи для молодежи «Манчестер Юнайтед» в составе, Эрик тен Хаг сказал: «С нами много молодых игроков, и они должны нас поддерживать".

«Они могут показать нам, что они могут предложить, каковы их возможности и каков их потенциал, и можно ли их использовать, есть ли у них будущее.

Я думаю, что это отличная возможность для них. Обычно у нас нет этого перерыва, а теперь есть. Многие игроки находятся на чемпионате мира, поэтому есть свободные позиции, и они [молодые игроки] могут проявить себя на этих позициях привыкнуть.

Они могут показать себя и бросить вызов игрокам, которые играют в АПЛ, так что для них это фантастика».