📹Гарначо исполняет сногсшибательный удар с лета на тренировке

Пока чемпионат мира в разгаре, игроки, оставшиеся в клубах, продолжают готовиться к возобновлению сезона. Так Алехандро Гарначо забил красивейший гол с лета во время тренировки «МЮ» в Испании.

Клуб поделился видео в своих социальных сетях: юноша демонстрирует превосходное мастерство и уверенность в своих силах несмотря на то, что тренировался всего второй день после перерыва.

Гарначо впечатлил болельщиков «Юнайтед» перед международным перерывом. Молодой нападающий забил два гола и отдал еще две результативные передачи в последних четырех матчах.

Пока «красные» находятся в Испании, они проведут два товарищеских матча с командами Ла Лиги: 7 декабря против «Кадиса» и 10 декабря против «Бетиса».