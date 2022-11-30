«Он сделал свою жизнь проще». Гари Невилл сравнивает Маркуса Рэшфорда с Дэвидом Бекхэмом

Гари Невилл сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда с Дэвидом Бекхэмом.

«Во время карантина Рэшфорд добился очень многого за пределами поля. Я играл с Дэвидом, который тоже все время был сосредоточен на благотворительности и своей неспортивной деятельности. В начале его карьеры, когда он начал встречаться с Викторией, ему приходилось справляться с пристальным вниманием постоянно», - говорил Невилл на Sky Sports.

«Маркус был в похожей ситуации, но ему удалось сделать свою жизнь проще, при этом добиваясь больших успехов за пределами поля. Были люди, которые говорили, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Маркуса Рэшфорда. «Манчестер Юнайтед» никогда не продаст его. Маркус - огромный талант. Здорово видеть его в составе сборной Англии».

Рэшфорд блистает в составе сборной на чемпионате мира: он забил Ирану в первом матче и оформил дубль в ворота Уэльса. Маркус – лучший бомбардир турнира на сегодняшний день вместе с Килианом Мбаппе, Эннером Валенсией и Коди Гакпо.

Кроме того, Рэшфорд медийный и влиятельный футболист за пределами поля. Его борьба с голодом в Англии вызвала восхищение всего мира. Таким образом, сравнение Гари Невилла кажется уместным.