Эриксен стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», вылетевшим с Чемпионата мира

После поражения от Австралии со счетом 1:0 Дания осталась в конце группы D с одним очком после трех игр.

Эриксен отыграл по 90 минут в каждой из трех игр, но ему не удалось вывести свою команду в плей-офф.

С другой стороны, Франция Рафаэля Варана возглавила группу, несмотря на то, что они проиграли Тунису со счетом 0:1 в заключительной игре группового этапа.