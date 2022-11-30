Эриксен стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», вылетевшим с Чемпионата мира
Кристиан Эриксен становится первым представителем «Манчестер Юнайтед», чье участие в чемпионате мира закончилось после группового этапа.
После поражения от Австралии со счетом 1:0 Дания осталась в конце группы D с одним очком после трех игр.
Эриксен отыграл по 90 минут в каждой из трех игр, но ему не удалось вывести свою команду в плей-офф.
С другой стороны, Франция Рафаэля Варана возглавила группу, несмотря на то, что они проиграли Тунису со счетом 0:1 в заключительной игре группового этапа.
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» начал две из трех игр за Францию, только восстановившись после травмы.
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