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Эриксен стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», вылетевшим с Чемпионата мира

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Кристиан Эриксен становится первым представителем «Манчестер Юнайтед», чье участие в чемпионате мира закончилось после группового этапа.

После поражения от Австралии со счетом 1:0 Дания осталась в конце группы D с одним очком после трех игр. 

Эриксен отыграл по 90 минут в каждой из трех игр, но ему не удалось вывести свою команду в плей-офф.

С другой стороны, Франция Рафаэля Варана возглавила группу, несмотря на то, что они проиграли Тунису со счетом 0:1 в заключительной игре группового этапа.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» начал две из трех игр за Францию, только восстановившись после травмы.

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