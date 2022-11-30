Роналду нашел новый клуб? Саудиты предлагают ему самую большую зарплату в истории

Криштиану Роналду получил свое первое крупное предложение с тех пор, как был вынужден покинуть «Манчестер Юнайтед» после взаимного расторжения контракта.

По словам Фабрицио Романо, саудовский клуб «Аль-Наср» предложил ему двухлетний контракт с астрономической зарплатой в 200 миллионов евро.

Это легко сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире и побило бы все рекорды по зарплате.

Тем не менее, Романо добавляет, что большая часть предложения заключается в том, что часть его зарплаты будет оплачиваться спонсорами, поэтому пока не ясно, сможет ли он договориться о правах на изображение.

Между двумя сторонами еще ничего не подписано и не согласовано, поскольку Криштиану продолжает обдумывать предложение.