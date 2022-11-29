Рэшфорд поделился советом Саутгейта в перерыве матча с Уэльсом

«В первом тайме мы блестяще защищались, мы ничего им не дали», — сказал Маркус Рэшфорд в интервью после победы Англии над Уэльсом со счетом 3:0 на чемпионате мира.

«У них был один удар. В перерыве тренер сказал, что мы играли очень хорошо, но единственное, над чем мы можем работать лучше — это удары по воротам».

К совету прислушались, поскольку после перерыва Англия забила три гола, в том числе дубль Рэшфорда. Одним из таких ударов стал штрафной, который исполнил нападающий «Манчестер Юнайтед».

«Это самые важные моменты, лучшие моменты. Я действительно счастлив сегодня. Я очень рад, что мы выходим в следующий раунд турнира.

У меня огромные амбиции в отношении команды, и я думаю, что мы можем играть даже лучше, чем сегодня вечером».