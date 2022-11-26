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«В футболе возможно все»: Гакпо готов перейти в «МЮ» в январе?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Коди Гакпо Коди Гакпо
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Коди Гакпо намекнул на то, что зимой может все же оказаться в "МЮ". 

Выступая перед финальным групповым матчем Нидерландов против Катара, Гакпо сказал: «Сейчас я занят с голландской командой. Посмотрим, что произойдет зимой. В футболе все возможно.

Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. Это всегда приятно слышать, но я просто сосредотачиваюсь и делаю все возможное.

Я не стесняюсь слухов. Но это командный вид спорта, это не про одного человека. Я предпочитаю, чтобы это было о команде. Люди пишут хорошие вещи, но меня это не слишком волнует.

Я не удивлен. Я знаю, на что я способен, но достичь своего наивысшего уровня всегда сложно".

Гакпо уже некоторое время связан с «Манчестер Юнайтед». Еще в октябре он сообщил, что вел переговоры с Эриком тен Хагом о переходе на «Олд Траффорд» прошлым летом.

Однако «Юнайтед» решил сосредоточить свое внимание на подписании Антони из «Аякса». 

Гакпо забил 13 голов в 24 матчах под руководством Рууда ван Нистелроя в ПСВ в этом сезоне.

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