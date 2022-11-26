«В футболе возможно все»: Гакпо готов перейти в «МЮ» в январе?

Коди Гакпо намекнул на то, что зимой может все же оказаться в "МЮ".

Выступая перед финальным групповым матчем Нидерландов против Катара, Гакпо сказал: «Сейчас я занят с голландской командой. Посмотрим, что произойдет зимой. В футболе все возможно.