«Маркус выглядит воодушевленным с Тен Хагом»: фанаты уверены, что Рэшфорд может стать лучшим игроком сезона
Болельщик «Красных дьяволов» Джо Нельсон высказался об игре Маркуса Рэшфорда в этом сезоне. Кажется, с ним согласны все.
«Мой выбор лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне — Маркус Рэшфорд», — сказал болельщик, которого цитирует официальный сайт.
«Мне, как и многим другим, не нравилась его игра в прошлом году, поскольку все мы знаем, каким талантом обладает Маркус.
Видеть, как к нему возвращается уверенность в этом сезоне, и как он превращается в более совершенного форварда, наполняет меня радостью.
Темп Рэшфорда всегда был угрозой, но теперь он развивает умение занимать правильные позиции и в штрафной площади. Неудивительно, что Маркус — наш лучший бомбардир в этом сезоне, и все его голы разные».
Его удар головой в матче с «Вест Хэмом», который стал для него сотым за клуб, подчеркнул его развитие под руководствомТен Хага, и в 25-летнем возрасте ему предстоит дальнейшее совершенствование».
Рэшфорд забил один раз за сборную Англии на чемпионате мира в дополнение к своим девяти голам за «МЮ».
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