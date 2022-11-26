«Маркус выглядит воодушевленным с Тен Хагом»: фанаты уверены, что Рэшфорд может стать лучшим игроком сезона

Болельщик «Красных дьяволов» Джо Нельсон высказался об игре Маркуса Рэшфорда в этом сезоне. Кажется, с ним согласны все.

«Мой выбор лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне — Маркус Рэшфорд», — сказал болельщик, которого цитирует официальный сайт.