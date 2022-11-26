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Гарначо превращается в звезду. Стал лучшим игроком месяца, а теперь его гол признали лучшим в ноябре

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Удар Алехандро Гарначо в победном матче с «Фулхэмом» со счетом 2:1 был назван нашим голом месяца в ноябре.

Согласно сайту «Юнайтед» он набрал 55 процентов голосов. 

Гарначо вышел со скамейки запасных на 72-й минуте. Когда игра подошла к последней минуте добавленного времени, Гарначо ворвался в штрафную с левого фланга, обыгрался с Эриксен и принес "МЮ" победу.

Другой гол Гарначо в ноябре, победный на выезде с «Сосьедадом», занял второе место.

Ранее молодой форвард был признан игроком месяца в клубе.

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