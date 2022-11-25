Гари Невилл: «Я сожалею, что не высказывался против Глейзеров много лет»

«Я не хочу оправдываться за то, что не высказывался против Глейзеров, будучи игроком», - говорил Гари Невилл на Sky Sports.

«Это было связано с тем, что команда была успешной под руководством сэра Алекса Фергюсона. Ни один игрок или сотрудник никогда не высказывался против Глэйзеров. Когда они купили клуб, мы выиграли трофеи: Лигу чемпионов и Премьер-лигу».

«МЮ» оставался успешным, а Глейзеры вели себя достаточно пассивно. Я никогда не видел вмешательства с их стороны, пока играл в клубе».

«Когда сэр Алекс ушел, то стало ясно, что команда добивалась хороших результатов благодаря ему. Глейзеры не смогли создать успешный спортивный проект».

«Факт в том, что они получали дивиденды, но не развивали стадион, дали спортивной базе устареть. По своей инфраструктуре клуб очень отстает от мировых лидеров - это недопустимо, если нет результатов на поле – в этом случае важно обеспечить все условия для прогресса».

«Я начал говорить на эту тему пару лет назад: болельщики считают, что я должен был сделать это раньше – не могу с ними поспорить. Я буду сожалеть об этом всю жизнь, но реальность такова – я начал говорить об этом пару лет назад и говорю регулярно».

«Однако, давайте убедимся, что мы не меняем шило на мыло. Я выражал свое беспокойство по поводу американских инвестиций: мы должны понять намерения новых владельцев – что они хотят делать в ближайшие 5-7 лет».

Глэйзеры наконец-то готовы продать «Манчестер Юнайтед» после долгих лет застоя. Они уходят из клуба, оставляя его в куда более худшем состоянии, чем когда они в него приходили – привлечь покупателей будет сложно.