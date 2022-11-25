«МЮ» переедет на новый сезон? Новых инвесторов отпугивает ремонт «Олд Траффорд»
По данным The Telegraph, «разлагающийся» вид «Олд Траффорд» потенциально отпугивает инвесторов от покупки «Манчестер Юнайтед».
Когда-то культовый стадион теперь является тенью самого себя, а затраты на ремонт и расширение оцениваются в колоссальные 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Это еще не все — сроки завершения этого проекта могут составить от семи до восьми лет, как сообщает The Telegraph.
Сообщается, что этот мегапроект заставляет инвесторов задуматься об игре на новом стадионе вместо того, чтобы тратить около миллиарда долларов на реконструкцию «Олд Траффорд».
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