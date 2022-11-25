«МЮ» переедет на новый сезон? Новых инвесторов отпугивает ремонт «Олд Траффорд»

По данным The Telegraph, «разлагающийся» вид «Олд Траффорд» потенциально отпугивает инвесторов от покупки «Манчестер Юнайтед».

Когда-то культовый стадион теперь является тенью самого себя, а затраты на ремонт и расширение оцениваются в колоссальные 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Это еще не все — сроки завершения этого проекта могут составить от семи до восьми лет, как сообщает The Telegraph.