📹 Никаких каникул: Джейдон Санчо не попал на ЧМ и теперь индивидуально тренируется в Нидерландах

Джейдон Санчо был замечен в любительском голландском клубе «ОЮК Росмален», футболист занимался под руководством фитнесс тренера.

Санчо пытается набрать форму после непростого старта сезона в «МЮ». По информации The Athletic, сейчас Джейдон находится в Нидерландах и занимается с тренером, которого ему порекомендовал Эрик тен Хаг.

Санчо пропустил последние шесть игр «Юнайтед» из-за болезни и в итоге провел 10 матчей в Премьер-лиге, забив всего три гола. Такая низкая результативность стоила футболисту места в сборной Англии в Катаре.