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«МЮ» использовал лишь 67 слов в заявлении об уходе Роналду. И намекнул, что все в клубе поддержали Тен Хага

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Внезапный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» был подтвержден обеими сторонами во вторник вечером.

Хотя 37-летний игрок является легендой клуба, «красные дьяволы» использовали всего 67 слов в своем прощальном заявлении.

В нем говорилось: «Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на «Олд Траффорд», он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. 

Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле».

«По-прежнему сосредоточен на продолжении прогресса команды под руководством Тен Хага и совместной работе» ясно показывает, что все в клубе встали на сторону тренера после скандального интервью Роналду с Пирсом Морганом.

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