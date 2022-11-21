«МЮ» использовал лишь 67 слов в заявлении об уходе Роналду. И намекнул, что все в клубе поддержали Тен Хага

В нем говорилось: «Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на «Олд Траффорд», он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле».