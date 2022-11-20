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«Кто-то предпочитает блондинок, а кто-то брюнеток». Криштиану Роналду ответил критикам

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Нападающий сборной Португалии Криштиану  Роналду заявил, что его не беспокоит критика, поскольку он гордится своими достижениями.

Звезде «МЮ» досталось с начала сезона: осуждали его форму, его поведение, а после недавнего интервью Пирсу Моргану, в котором Криштиану открыто говорит о Эрике тен Хаге и владельцах клуба, его будущее в «Юнайтед» уже не вызывает сомнений – от него избавятся и как можно скорее.

Во время вчерашней пресс-конференции Роналду признался, что не очень переживает из-за критики:

«Кому-то я нравлюсь больше, а кому-то меньше, кто-то предпочитает блондинок, а кто-то брюнеток – этому не стоит предавать значения. Люди говорят, что я близок к закату своей карьеры…ну что ж, я горжусь тем, чего достиг. Разумеется, победить в чемпионате мира было бы неплохо», - отметил Роналду.

Криштиану Роналду вот-вот начнет борьбу в своем пятом чемпионате мира в составе сборной Португалии: 24 ноября португальцы встретятся с Ганой.

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