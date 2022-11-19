Кто больше всех в топ-5 лиг тратит на зарплаты: «МЮ» входит в топ-5 даже если вычесть зарплату Роналду
По данным FBref, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место по величине фонда заработной платы в топ-5 европейских лиг.
«Красные дьяволы» тратят более 247 миллионов евро на годовую зарплату. Они также являются самыми большими транжирами в Англии.
Даже если «Юнайтед» избавится от зарплаты Криштиану Роналду (30 623 712 евро в год), они все равно останутся в топ-5.
«Пари Сен-Жермен» лидирует в рейтинге с показателем более 386 миллионов евро.
1. «ПСЖ» - 386 840 000 евро
2. «Барселона» – 317 340 000 евро
3. «Реал Мадрид» — 278 130 000 евро
4. «Бавария» Мюнхен – 263 980 000 евро
5. «Манчестер Юнайтед» — 247 727 685 евро.
6. «Челси» — 188 553 184 евро
7. «Манчестер Сити» — 181 154 149 евро
8. «Ювентус» — 158 880 000 евро
9. «Атлетико» Мадрид – 158 360 000 евро
10. «Ливерпуль» — 157 515 011 евро
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