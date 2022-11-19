The Athletic провел большой опрос, как «МЮ» нужно поступить с Роналду. Результаты очевидные
11,4% читателей The Athletic, в том числе подавляющее большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед», считают, что Криштиану Роналду следует разрешить играть за клуб, несмотря на его недавнее интервью.
88,6% считают, что его время в клубе закончилось.
На сайте были и другие опросы, связанные с Роналду.
- 94,1% читателей не согласны с несправедливым отношением Эрика тен Хага к Роналду.
- 97,8% согласны с тем, что Роналду был неправ, преждевременно уйдя с поля во время игры с «Тоттенхэмом».
- Только 8,6% согласны с тем, что Роналду был прав, считая, что «Юнайтед» его «предал».
Что ж, это просто показывает, что большинство болельщиков, в том числе множество нейтральных, поддерживают клуб и его решение как можно скорее разорвать отношения с Роналду.
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