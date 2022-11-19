United Tweets
Блог

The Athletic провел большой опрос, как «МЮ» нужно поступить с Роналду. Результаты очевидные

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

11,4% читателей The Athletic, в том числе подавляющее большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед», считают, что Криштиану Роналду следует разрешить играть за клуб, несмотря на его недавнее интервью.

88,6% считают, что его время в клубе закончилось.

На сайте были и другие опросы, связанные с Роналду.

- 94,1% читателей не согласны с несправедливым отношением Эрика тен Хага к Роналду.

- 97,8% согласны с тем, что Роналду был неправ, преждевременно уйдя с поля во время игры с «Тоттенхэмом».

- Только 8,6% согласны с тем, что Роналду был прав, считая, что «Юнайтед» его «предал».

Что ж, это просто показывает, что большинство болельщиков, в том числе множество нейтральных, поддерживают клуб и его решение как можно скорее разорвать отношения с Роналду.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные