«Так не должно было быть»: Невилл отреагировал на вероятное расторжение контракта с Роналду
Гари Невилл грустит, что Роналду будет уволен из "МЮ".
«Грустно, что настал момент, когда, пожалуй, величайший талант [Манчестер Юнайтед] может быть уволен», — написал Гари Невилл в твиттере после сообщений о том, что клуб работает над расторжением контракта с 37-летним футболистом.
«Это не должно было быть так. Зрелый разговор несколько недель назад между «обеими сторонами» мог обеспечить спокойный уход».
«Красные дьяволы» также хотят подать в суд на Роналду после его взрывного интервью с Пирсом Морганом, в котором он атаковал буквально всех, кто связан с клубом.
Роналду в настоящее время находится в сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре, но не ожидается, что он вернется в Кэррингтон после этого.
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