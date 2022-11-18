«Так не должно было быть»: Невилл отреагировал на вероятное расторжение контракта с Роналду

«Грустно, что настал момент, когда, пожалуй, величайший талант [Манчестер Юнайтед] может быть уволен», — написал Гари Невилл в твиттере после сообщений о том, что клуб работает над расторжением контракта с 37-летним футболистом.

«Это не должно было быть так. Зрелый разговор несколько недель назад между «обеими сторонами» мог обеспечить спокойный уход».

«Красные дьяволы» также хотят подать в суд на Роналду после его взрывного интервью с Пирсом Морганом, в котором он атаковал буквально всех, кто связан с клубом.