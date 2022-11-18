Роналду и еще 5 игроков «Манчестер Юнайтед», которые должны уйти в 2023 году

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» продолжит укреплять свой состав в 2023 году, поскольку они стремятся достичь вершины с Эриком тен Хагом.

Тем не менее есть определенные игроки, которых нужно убрать, поскольку они больше не представляют ценности для команды.

Криштиану Роналду

Португальский форвард сжег все мосты с «красными дьяволами» после своего взрывного интервью с Пирсом Морганом. Он признался, что не видит себя в «Юнайтед» после января.

После того как он проявил неуважение к клубу и Эрику тен Хагу, Роналду никак не может остаться. В этом сезоне он забил всего 3 гола в 19 матчах.

Фред

С приходом Кристиана Эриксена в «Юнайтед» роль Фреда снизилась до запасного. В этом сезоне он сыграл в старте лишь 7 игр.

Фреду не хватает творчества, стиль Тен Хага ему не подходит.

Харри Магуайр

Магуайр стал четвертым центральным защитником «Юнайтед».

Лучшие годы Магуайра, кажется, позади. Лучше продать его, чем держать игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов на скамейке запасных в большинстве игр.

Донни ван де Бек

Дела Ван де Бека при Тен Хаге идут не так хорошо, как он надеялся.

Ван де Бек, кажется, не проявляет такой безжалостности в своей игре, чтобы создавать большие моменты или забивать голы. Он слишком уверен в своем пасе и ему не хватает остроты. Лучше продать его с прибылью, чем продлевать его нищету на «Олд Траффорд».

Аарон Уан-Биссака

Тайрел Маласия играл вместо него на позиции правого защитника.

Тен Хаг не ставит его, а «Юнайтед» не может допустить, чтобы 50 миллионов фунтов стерлингов сгнили на скамейке запасных.

Фил Джонс