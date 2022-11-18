«Понимаю, о чем он говорит». Эланга заступился за Роналду, который раскритиковал молодых игроков

В интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду в числе прочего раскритиковал молодое поколение футболистов.

А Энтони Эланга в беседе с шведским изданием Aftonbladet заявил, что понимает, о чем хотел сказать португалец:

«Криштиану говорил о молодых игроках в целом. Мы новое поколение. Я всегда на сто процентов сосредоточен на том, что делаю, но я могу понять, о чем он говорит. Сейчас технологии настолько развиты, что молодым игрокам довольно легко отвлечься и потерять концентрацию. Я всегда сосредоточен на своей работе, как и молодые игроки «Юнайтед», но я понимаю, что имел в виду Роналду».

Энтони также немного рассказал о своем отношении к Роналду:

«Он очень помог мне не только на поле, но и за его пределами. Криштиану – источник вдохновения не только для меня, но и для всех молодых игроков «Юнайтед». Он не изменился. Для меня он по-прежнему Криштиану Роналду. Он мне очень помог».

С Элангой не согласятся многие фанаты, игроки и члены руководства «МЮ». Возможно, Криштиану сказал правду, но то, как он это сделал, оставило горькое послевкусие.