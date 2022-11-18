«Это тяжело»: Роналду рассказал, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию на 305 млн фунтов

Криштиану Роналду подтвердил, что летом отклонил огромное предложение от клуба из Саудовской Аравии, который обещал ему выплату в размере 305 миллионов фунтов стерлингов.

Раскрывая, почему он это сделал, Роналду сказал Пирсу Моргану: «Это тяжело, это тяжело. Но точно так же я думал, что очень счастлив здесь; что я все еще способен забивать голы.

Я все еще верю, что могу забить много-много голов и помочь команде, потому что я все еще верю, что я все еще хорош и способен помочь национальной сборной и «Манчестер Юнайтед".

Конечно, критика будет все время, мол, ему 37, он уже не тот. Но я хочу посмотреть, смогут ли некоторые парни моего возраста поддерживать тот уровень, который я показываю. Да, в этот момент я чувствую себя очень хорошо. Я верю, что проведу потрясающий чемпионат мира, и я готов физически и морально».

Роналду, кажется, непреклонен в возможности выступать на высшем уровне в возрасте 37 лет, и его оскорбляет то, как с ним обращается Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед».