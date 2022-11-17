Роналду рассказал, жалеет ли он о том, что вернулся в «Манчестер Юнайтед»

На канале Пирса Моргана вышла вторая часть нашумевшего интервью Криштиану Роналду.

Журналист спросил, жалеет ли португалец о том, что вернулся в «Манчестер Юнайтед». Вот ответ Криштиану:

«Это решение я принял на эмоциях. Я не жалею об этом, но это было скорее эмоциональный поступок, чем рациональный.

Я был счастлив. Не считаю себя умнее других. Когда я приехал, я был готов помочь команде конкурировать с лучшими клубами. Но это тяжело сделать, когда тебе вставляют палки в колеса и не прислушиваются к твоим советам».

Изменилось ли ваше отношение к Роналду после выхода столь неоднозначного интервью?