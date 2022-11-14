Роналду зря наехал на Руни в своем интервью. Уэйн не только критиковал, но и защищал Криша в этом сезоне

Криштиану Роналду разнес всех в своем скандальном интервью Пирсу Моргану.

Среди тех, кто оказался на линии огня, был Уэйн Руни, который ранее критиковал поведение бывшего товарища по команде.

«Я не знаю, почему Руни так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так», - так Роналду высказался о бывшем партнере.

Но Криш не прав. Руни не только критикует его. В начале этого года Уэйн сочувствовал и поддерживал звезду "МЮ".

«Я знаю Криштиану. Я знаю, что ему будет очень трудно сидеть на скамейке запасных», — говорил Руни. «Он не хочет сидеть на скамейке запасных. Он хочет играть каждую минуту каждой игры.

У него была невероятная карьера, лучше, чем у любого из нас. Я думаю, что он и Месси — два величайших игрока, которые играли в эту игру. К сожалению, возраст догоняет всех нас.