«Эгоцентричная и жалостливая чепуха. Суровая правда - твое время ушло»: экс-ведущий Sky разнес Роналду за интервью

«Редко я читал такую ​​эгоцентричную и жалостливую чепуху. Кто же консультирует Криштиану Роналду? Возможно, никто — вот почему он почти ежедневно попадает в пиар-катастрофу.

Прежде чем я продолжу — на случай, если этот блог каким-то образом доберется до него, — я уважаю вас, Криштиану. Я уважаю то, чего ты достиг в футболе.

Ты были моим любимым игроком на протяжении всех лет споров Роналду/Месси. Ты никогда не уклонялись от спортивных вызовов и подарили нам всем замечательные моменты на футбольном поле.

Но вот суровая правда - твое время ушло. Ты больше не тот, кем был. Твои силы угасли. Ты не можешь отодвинуть время вспять. Выходи на замены. Переверни игру за "Юнайтед" или добавь пару голов к солидной победе. Вот и все. Не больше, не меньше.

Повторное подписание контракта с «Юнайтед» было ошибкой — и я сказал об этом в то время — добровольно вызвав волну оскорблений и угроз расправы со стороны недовольных болельщиков «Юнайтед».

Справедливо?