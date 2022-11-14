«Эгоцентричная и жалостливая чепуха. Суровая правда - твое время ушло»: экс-ведущий Sky разнес Роналду за интервью
Криштиану Роналду подвергся резкой критике со стороны бывшего ведущего Sky Sports Ричарда Киса после скандального интервью.
«Редко я читал такую эгоцентричную и жалостливую чепуху. Кто же консультирует Криштиану Роналду? Возможно, никто — вот почему он почти ежедневно попадает в пиар-катастрофу.
Прежде чем я продолжу — на случай, если этот блог каким-то образом доберется до него, — я уважаю вас, Криштиану. Я уважаю то, чего ты достиг в футболе.
Ты были моим любимым игроком на протяжении всех лет споров Роналду/Месси. Ты никогда не уклонялись от спортивных вызовов и подарили нам всем замечательные моменты на футбольном поле.
Но вот суровая правда - твое время ушло. Ты больше не тот, кем был. Твои силы угасли. Ты не можешь отодвинуть время вспять. Выходи на замены. Переверни игру за "Юнайтед" или добавь пару голов к солидной победе. Вот и все. Не больше, не меньше.
Повторное подписание контракта с «Юнайтед» было ошибкой — и я сказал об этом в то время — добровольно вызвав волну оскорблений и угроз расправы со стороны недовольных болельщиков «Юнайтед».
Справедливо?
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