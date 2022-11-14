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У «МЮ» новая проблема - контракт Гарначо истекает летом. Клуб уже ее решает

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» знает о возможности потери Алехандро Гарначо, контракт с которым истекает этим летом.

По словам Фабрицио Романо, «красные дьяволы» ведут переговоры о продлении контракта и хотят это сделать «как можно скорее».

18-летний игрок находится на грани того, чтобы ворваться в первую команду после того, как отплатил за огромное доверие, оказанное ему Эриком тен Хагом.

На прошлой неделе вингер вышел со скамейки запасных, чтобы отдать две голевые передачи против «Астон Виллы» в Кубке лиги, а затем забил победный гол в «Фулхэме» в Премьер-лиге.

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