У «МЮ» новая проблема - контракт Гарначо истекает летом. Клуб уже ее решает

«Манчестер Юнайтед» знает о возможности потери Алехандро Гарначо, контракт с которым истекает этим летом.

По словам Фабрицио Романо, «красные дьяволы» ведут переговоры о продлении контракта и хотят это сделать «как можно скорее».

18-летний игрок находится на грани того, чтобы ворваться в первую команду после того, как отплатил за огромное доверие, оказанное ему Эриком тен Хагом.