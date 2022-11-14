«Он пожертвовал собой ради процветания «МЮ», «Только 1% болельщиков его поддержит». Мнения в соц.сетях по поводу интервью Роналду разделились

Все ждали и это случилось: эксклюзивное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал руководство «МЮ» и заявил, что не уважает Эрика тен Хага, имело эффект взорвавшейся бомбы. Португальца либо любят, либо ненавидят, но к нему точно не проявляют равнодушие. Так получилось и в этот раз: пользователи социальных сетей разделились во мнениях.

Вот несколько примеров:

«3-месячная дочь Криштиану Роналду была госпитализирована в июле, поэтому он не мог находиться в расположении «МЮ» во время предсезонки, ему было больно от того, что в клубе сомневались в его приверженности. Криштиану этого не заслужил».

«Болельщики «Ливерпуля» посвятили минуту молчания в память о моем умершем сыне, меня это действительно удивило. В «МЮ» никогда не выражали сочувствия в связи с тем, что я пережил».

«Роналду: «Я не уважаю тренера».

Роналду под руководством Эрика тен Хага: объявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, ушел со скамейки и до финального свистка покинул стадион.

99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне Тен Хага, что показывает, насколько плохо Роналду справляется с этим.

А 1% болельщиков, поддерживающих Роналду – это Рой, Патрис и Рио».

«Мне наплевать, кому Криштиану Роналду рассказывает свою историю, но почти 100% того, что он говорит – правда. Только факты. А люди не хотят слышать правду. Мы это каждый день видим – все честно».

«Болельщики «МЮ» по всему миру должны проявить уважение к Криштиану Роналду – он позволил себя распять ради всех нас. Он готов пожертвовать собой ради процветания клуба».

«Эрик тен Хаг и игроки «МЮ» очень разочарованы тоном интервью Криштиану Роналду: в клубе узнали о тем, когда готовились вылетать из Лондона вчера вечером».

«Напоминаю: Криштиану Роналду пытался уйти из «МЮ» прошлым летом, но ни один клуб из Лиги чемпионов не смог/не захотел позволить себе его. Голевой рекорд в этом турнире был одной из мотиваций Роналду для трансфер: у Месси уже 4 гола в этом сезоне – он в 11 мячах от Роналду».

«Интервью Роналду Моргану печально во многих смыслах. Кто-то, кто так долго был на вершине, теперь стал маргинальной фигурой, теряющей статус, влияние и способность быть актуальным и злится от ускользающего внимания. Это происходит с Криштиану».

«Эрик меня не уважает, и я буду плакаться перед СМИ».