Магуайр и еще 13: полный список игроков «Юнайтед», которые сыграют на ЧМ

«Манчестер Юнайтед » будет представлен на чемпионате мира 14 игроками. Вот полный список.

- Англия: Харри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд

- Бразилия: Каземиро, Фред, Антони

- Португалия: Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду

- Франция: Рафаэль Варан

- Дания: Кристиан Эриксен

- Нидерланды: Тайрел Маласия

- Аргентина: Лисандро Мартинес

- Уругвай: Факундо Пелльестри

В составе сборной Бразилии также есть арендованный игрок «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес. Левый защитник впечатлил тренерский штаб своей игрой за «Севилью».

Тунис еще не объявил свой состав, который, вероятно, будет включать Аннибаля Межбри, арендованного «Манчестер Юнайтед» в «Бирмингем».