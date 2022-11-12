«Под мой стиль футбола очень подходят такие игроки»: Тен Хаг хвалит Марсьяля

«Определенно, он играет очень хорошо во многих аспектах футбола. Я доволен этим, за исключением его травмы», — сказал Эрик тен Хаг на пресс-конференции об Антони Марсьяле.

Эрик тен Хаг высказался об игре Марсьялья в этом сезоне.

Но я думаю, что у нас есть и другие нападающие – когда мы играли с Маркусом Рашфордом в атаке, у нас тоже была хорошая игра.

Так что у нас больше возможностей [в атаке], а еще у нас есть Криштиану Роналду.

Но под мой стиль футбола очень подходят такие игроки Марсьяль и Антони.

У них есть скорость, хорошее завершение, прессинг.

После месячного отсутствия Марсьяль дважды сыграл в двух матчах против «Астон Виллы» за последнюю неделю, забив гол в Кубке лиги.