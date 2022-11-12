Санчо не поедет на ЧМ из-за простой глупости и одного правила Саутгейта

Джейдон Санчо был исключен из сборной Англии на чемпионат мира за опоздание на тренировку перед квалификационной победой «Трех львов» над Андоррой в октябре прошлого года.

Хотя звезда «Манчестер Юнайтед» изо всех сил пытался достичь максимальной формы, The Telegraph утверждает, что его опоздания были проблемой для закулисного персонала Англии.

У Саутгейта есть правило начинать тренировки только тогда, когда присутствует каждый игрок, а это означает, что команда осталась ждать игрока «красных дьяволов».