Санчо не поедет на ЧМ из-за простой глупости и одного правила Саутгейта
Джейдон Санчо был исключен из сборной Англии на чемпионат мира за опоздание на тренировку перед квалификационной победой «Трех львов» над Андоррой в октябре прошлого года.
Хотя звезда «Манчестер Юнайтед» изо всех сил пытался достичь максимальной формы, The Telegraph утверждает, что его опоздания были проблемой для закулисного персонала Англии.
У Саутгейта есть правило начинать тренировки только тогда, когда присутствует каждый игрок, а это означает, что команда осталась ждать игрока «красных дьяволов».
Ранее Санчо и Фил Фоден выбыли из отборочного матча чемпионата Европы среди юношей до 19 лет против Латвии после опоздания на тренировку.
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