«Он должен высказаться». Гари Невилл считает, что Роналду не выполняет свои обязанности одного из капитанов «МЮ»

Легенда «МЮ» Гари Невилл снова раскритиковал Криштиану Роналду, на этот раз за то, что тот не выполнил свою задачу, как один из капитанов команды.

Португалец выводил «Юнайтед» на поле 6 ноября в матче с «Астон Виллой», и Невилл настаивает, что он должен был пообщаться с прессой после игры, а не ограничиваться сообщениями в социальных сетях.

«Я считают, что он должен высказаться: никто не слышал от него ни слова уже полгода. Ранее я сказал, что и для Роналду, и для клуба будет лучше разорвать эти отношения, потому что я очень многого ждал от него – я играл с ним шесть лет. Роналду должен принять ответственность за произошедшее, а не давать другим отвечать за себя», - заявил Невилл.

Напомним, что прошедший вчера матч между «МЮ» и «Астон Виллой» в Кубке Лиги Криштиану пропустил из-за болезни.