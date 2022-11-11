Суперкомпьютер показал, выиграет ли Месси Чемпионат мира с Аргентиной
Суперкомпьютер оценил шансы Лионеля Месси на победу в чемпионате мира в Катаре.
Согласно исследованию, проведенному BCA, Аргентина является фаворитом на получение трофея, хотя вероятность успеха составляет всего 7%.
Лео должен встретиться с главным соперником Криштиану Роналду в финале и обыграть Португалию в серии пенальти в Катаре.
В исследовании учитывалось, что Аргентина в последнее время находится в хорошей форме, сохраняя беспроигрышную серию с июля 2019 года и выиграв желанный Кубок Америки прошлым летом.
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