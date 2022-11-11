Суперкомпьютер показал, выиграет ли Месси Чемпионат мира с Аргентиной

Суперкомпьютер оценил шансы Лионеля Месси на победу в чемпионате мира в Катаре.

Согласно исследованию, проведенному BCA, Аргентина является фаворитом на получение трофея, хотя вероятность успеха составляет всего 7%.

Лео должен встретиться с главным соперником Криштиану Роналду в финале и обыграть Португалию в серии пенальти в Катаре.