Роналду и Санчо пропускают игру с «Астон Виллой» из-за болезни, Антони все еще травмирован

Криштиану Роналду и Джейдон Санчо не играют против «Астон Виллы» в Кубке лиги из-за болезни.

Эрик тен Хаг сделал заявление сегодня перед началом игры. «Джейдон [Санчо] болен, Криштиану болен, Антони травмирован», — сказал он MUTV.

Роналду был капитаном «красных дьяволов» в воскресенье, когда они проиграли "Вилле" в Премьер-лиге. Санчо не играл после ничьей 1:1 с «Челси» в октябре.