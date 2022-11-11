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Роналду и Санчо пропускают игру с «Астон Виллой» из-за болезни, Антони все еще травмирован

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Криштиану Роналду и Джейдон Санчо не играют против «Астон Виллы» в Кубке лиги из-за болезни. 

Антони пропускает игру из-за травмы.

Эрик тен Хаг сделал заявление сегодня перед началом игры. «Джейдон [Санчо] болен, Криштиану болен, Антони травмирован», — сказал он MUTV.

Роналду был капитаном «красных дьяволов» в воскресенье, когда они проиграли "Вилле" в Премьер-лиге. Санчо не играл после ничьей 1:1 с «Челси» в октябре.

 

Тем временем, Антони пропустил последние три матча из-за травмы бедра.

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