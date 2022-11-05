Антони и Марсьяль могут не выйти: новости команды и возможные составы на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

В рамках 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Астон Вилле». Игра начнется в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный составы «МЮ» и «Астон Виллы» на предстоящую встречу.

Новости команд

«Астон Вилла»

Первый матч Унаи Эмери на посту главного тренера «Астон Виллой» и сразу против «МЮ». Диего Карлос гарантированно пропустит встречу, а вот Аугустинссон, Камара и Мартинес, возможно, помогут новому наставнику в матче с «красными дьяволами».

«Манчестер Юнайтед»

У Бруно Фернандеша перебор желтых карточек, он дисквалифицирован.

Игру также пропустят Варан, Гринвуд и Уильямс. А вот участие Антони, Марсьяля и Санчеса в матча пока находится под вопросом.

Возможные составы

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