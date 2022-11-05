Три звезды «Манчестер Юнайтед» среди лучших созидателей Лиги Европы, Фернандеш лидирует
Бруну Фернандеш создал больше всего моментов на групповом этапе Лиги Европы. Согласно Opta, португальская суперзвезда набрала 28 очков всего за 467 минут.
Бразильский полузащитник «Лудогорца» набрал на два очка меньше, несмотря на то, что сыграл больше минут. Капитан сборной Греции Анастасиос Бакасетас набрал 25 очков за 464 минуты за «Трабзонспор».
Диого Далот и Кристиан Эриксен создали по 17 моментов каждый и вошли в десятку лучших.
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