«МЮ» снова боятся в Европе? Тренер «Спортинга» заявил, что не хотел бы играть с «Юнайтед» в ЛЕ
Босс «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что не хочет встретиться с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду в плей-офф Лиги Европы.
«Нам не нужен «Манчестер Юнайтед», но если нам придется приехать, Роналду останется на скамейке запасных, поэтому он не забьет голов», — сказал Аморим.
Португальская команда заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов после «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» после домашнего поражения от последнего со счетом 1:2. Таким образом, они попадают в Лигу Европу.
Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник.
"МЮ" может сыграть с такими командами: «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «РБ Зальцбург», «Шахтер», «Севилья» и «Ювентус».
Роналду начал свою карьеру в «Спортинге» до своего первого перехода в «Юнайтед» в 2003 году.
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