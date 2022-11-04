«МЮ» снова боятся в Европе? Тренер «Спортинга» заявил, что не хотел бы играть с «Юнайтед» в ЛЕ

Босс «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что не хочет встретиться с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду в плей-офф Лиги Европы.

«Нам не нужен «Манчестер Юнайтед», но если нам придется приехать, Роналду останется на скамейке запасных, поэтому он не забьет голов», — сказал Аморим.

Португальская команда заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов после «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» после домашнего поражения от последнего со счетом 1:2. Таким образом, они попадают в Лигу Европу.

Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник.

"МЮ" может сыграть с такими командами: «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «РБ Зальцбург», «Шахтер», «Севилья» и «Ювентус».