«МЮ» готовится к матчу с «Астон Виллой» в Испании: лучшие фото

После трудного матча в Лиге Европы в Испании игроки «Манчестер Юнайтед» сегодня перегруппировались перед воскресным матчем Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Несмотря на победу над «Сосьедадом» со счетом 1:0, «красные дьяволы» финишировали вторыми после испанцев. Они быстро вернулись к тренировкам к следующей игре, но сделали это на поле «Депортиво Алавес».

По словам Эрика тен Хага, Антони, Санчо и Марсьяль пройдут поздний фитнес-тест, а Рафаэль Варан выбыл из-за травмы.