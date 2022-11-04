Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш неоднозначно высказались о поведении Гарначо в начале сезона

Алехандро Гарначо вчера стал главным героем матча между «МЮ» и «Реал Сосьедад», забив свой первый гол за английский клуб, который оказался победным.

Однако, после матча Бруну Фернандеш подготовил ложку дегтя, высказавшись о не самом лучшем отношении юного футболиста к работе в начале сезона.

«Гарначо был хорош, но он знал, что мы ждем от него многого. Он еще очень молод, у него все впереди», - заявил Фернандеш BT Sport.

«В начале сезона Алехандро был не в лучшей форме, в туре он не показывал того отношения, которое от него требовалось, поэтому и не получал возможностей до настоящего момента. Теперь он лучше тренируется, его отношение изменилось, и сейчас он заслуживает свои шансы».

Эрик тен Хаг поддержал Фернандеша, высказавшись по поводу молодого Гарначо схожим образом.

«Я был им недоволен в начале сезона, но последние пару неделя все изменилось, он с большим рвением относится к работе. Сегодня он сыграл отлично – так, как я и ждал от него».