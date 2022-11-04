United Tweets
Блог

Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш неоднозначно высказались о поведении Гарначо в начале сезона

Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

 

Алехандро Гарначо вчера стал главным героем матча между «МЮ» и «Реал Сосьедад», забив свой первый гол за английский клуб, который оказался победным.

Однако, после матча Бруну Фернандеш подготовил ложку дегтя, высказавшись о не самом лучшем отношении юного футболиста к работе в начале сезона.

«Гарначо был хорош, но он знал, что мы ждем от него многого. Он еще очень молод, у него все впереди», - заявил Фернандеш BT Sport.

«В начале сезона Алехандро был не в лучшей форме, в туре он не показывал того отношения, которое от него требовалось, поэтому и не получал возможностей до настоящего момента. Теперь он лучше тренируется, его отношение изменилось, и сейчас он заслуживает свои шансы».

Эрик тен Хаг поддержал Фернандеша, высказавшись по поводу молодого Гарначо схожим образом.

«Я был им недоволен в начале сезона, но последние пару неделя все изменилось, он с большим рвением относится к работе. Сегодня он сыграл отлично – так, как я и ждал от него».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные