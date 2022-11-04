Выбираем четырех лучших игроков «МЮ» на групповом этапе Лиги Европы

«МЮ» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе турнира команда Эрика тен Хага одержала пять побед и потерпела одно поражение, забив 10 голов и пропустив 3.

Давайте порассуждаем, кто из футболистов «Юнайтед» особенно отличился за эти шесть матчей:

Давид Де Хеа

Испанец много раз выручал свою команду на групповом этапе и провел четыре «сухих» матча – рекорд с начала соревнования.

Лисандро Мартинес

Аргентинец был одни из лучших в составе «Юнайтед», его надежность в обороне очень помогла команде. При Лисандро «МЮ» не пропускал в четырех матчах.

24-летний Мартинес, возможно, сейчас является лучшим защитником в Премьер-лиге, и он останется ключевым игроком в обороне «красных дьяволов» в плей-офф.

Криштиану Роналду

Несмотря на плохой старт сезона в АПЛ, в Лиге Европы Роналду был одним из лучших в атаке «МЮ». Криштиану забил два гола и записал в свой актив два ассиста за шесть матчей группового этапа турнира. Пока он второй лучший бомбардир команды в ЛЕ.

Опыт Криштиану сыграет важную роль в следующем раунде соревнования.

Маркус Рэшфорд

Англичанин, пожалуй, был лучшим в составе «Юнайтед» в Лиге Европы в этом сезоне. Маркус забил три гола и сделал одну результативную передачу за 4 матча группового этапа. Он останется ключевым игроком для атаки Эрика тен Хага.

А кто был лучшим для Вас?