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Выбираем четырех лучших игроков «МЮ» на групповом этапе Лиги Европы

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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«МЮ» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе турнира команда Эрика тен Хага одержала пять побед и потерпела одно поражение, забив 10 голов и пропустив 3.

Давайте порассуждаем, кто из футболистов «Юнайтед» особенно отличился за эти шесть матчей:

Давид Де Хеа

Испанец много раз выручал свою команду на групповом этапе и провел четыре «сухих» матча – рекорд с начала соревнования.

Лисандро Мартинес

Аргентинец был одни из лучших в составе «Юнайтед», его надежность в обороне очень помогла команде. При Лисандро «МЮ» не пропускал в четырех матчах.

24-летний Мартинес, возможно, сейчас является лучшим защитником в Премьер-лиге, и он останется ключевым игроком в обороне «красных дьяволов» в плей-офф.

Криштиану Роналду

Несмотря на плохой старт сезона в АПЛ, в Лиге Европы Роналду был одним из лучших в атаке «МЮ». Криштиану забил два гола и записал в свой актив два ассиста за шесть матчей группового этапа турнира. Пока он второй лучший бомбардир команды в ЛЕ.

Опыт Криштиану сыграет важную роль в следующем раунде соревнования.

Маркус Рэшфорд

Англичанин, пожалуй, был лучшим в составе «Юнайтед» в Лиге Европы в этом сезоне. Маркус забил три гола и сделал одну результативную передачу за 4 матча группового этапа. Он останется ключевым игроком для атаки Эрика тен Хага.

 

А кто был лучшим для Вас? 

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