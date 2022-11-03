Де Хеа – лучший! Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за матч против «Сосьедада»

«Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» с минимальным счетом.

На 17-й минуте Алехандро Гарначо забил свой первый гол в футболке «красных дьяволов». Голевую передачу аргентинцу отдал Криштиану Роналду – кумир Алехандро. Совершенно особенный момент для юноши.

Через десять минут аргентинец мог делать дубль, ему не хватило точности. Классный момент создал и сам Роналду на 42-й минуте. В концовке тайма «Сосьедад» атаковал ворота «МЮ», но Де Хеа весь матч геройствовал и в результате провел сухой матч.

Главное событие второго тайма – Харри Магуайр в роли нападающего! Англичанин вышел вместо Гарначо и встал в пару к Роналду. Команды не смогли изменить счет во второй половине встречи, да и не создали каких-то ярких и опасных моментов. Результат встречи – 1:0 в пользу подопечных Тен Хага. «Дьяволы» продолжают свое путешествие по Лиге Европы, выходя из группы со второго места.

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