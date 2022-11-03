«МЮ» проект Adidas по борьбе с расовой дискриминацией

«МЮ» объявил о коллаборации с Adidas и британским хип-хоп исполнителем Stormzy, вместе они запускают проект #MERKYFC.

Задача проекта - предоставить молодым темнокожим людям множество возможностей для карьеры в футболе в Великобритании. Лица в возрасте от 16 до 25 лет смогут подать заявку на участие в общенациональной программе с 4 ноября.

Помимо всесторонней поддержки, 10 ведущих брендов, в том числе Sky Sports, LADbible и футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» предложат соискателям рабочие места в своей структуре. «МЮ» будет готов дать работу в департаментах, занимающихся связями с общественностью, билетами, маркетингом и продажами.

Более половины темнокожей британской молодежи жалуется, что в прошлом они сталкивались с дискриминацией при подаче заявок на должности в офисах, и Stormzy вместе с брендами-партнерами, в число которых входит «Манчестер Юнайтед», стремятся изменить правила игры и предложить равные возможности.