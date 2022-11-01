📸 Фанаты «МЮ» просто обожают Мартинеса. Только посмотрите, как «Олд Траффорд» провожает Лисандро с поля

Лисандро Мартинес перебрался из «Аякса» в «МЮ» и мгновенно влюбил в себя болельщиков «красных дьяволов».

Аргентинец покорил фанатские сердца не столько своими футбольными навыками, сколько преданностью команде. В матче с «Челси» он очень страстно отреагировал на гол Каземиро, в той же встрече Люку Шоу пришлось буквально спасать Маунта от разъяренного Мартинеса.

Только посмотрите, как «Олд Траффорд» провожал Лисандро с поля после матча «МЮ» с «Вест Хэмом». Болельщики скандировали «Аргентина! Аргентина!», активно жестикулируя. Мартинесу это явно понравилось, он не забыл поблагодарить фанатов:

На десерт – несколько комментариев болельщиков «Манчестер Юнайтед»:

💭 «Ему это очень нравится. Посмотрите, он улыбается в знак признательности. Боец!».

💭 «Это воин, который покидает поле боя».

💭 «Пора придумать для него специальный заряд, как кричалка про Криша. Мартинес заслужил».

💭 «Вот так должен выглядеть настоящий капитан!»

💭 «Он сделан из титана».

Мартинес пока не успел забить за «МЮ». Все только впереди.

А как вы относитесь к аргентинцу?