📸 Фанаты «МЮ» просто обожают Мартинеса. Только посмотрите, как «Олд Траффорд» провожает Лисандро с поля
Лисандро Мартинес перебрался из «Аякса» в «МЮ» и мгновенно влюбил в себя болельщиков «красных дьяволов».
Аргентинец покорил фанатские сердца не столько своими футбольными навыками, сколько преданностью команде. В матче с «Челси» он очень страстно отреагировал на гол Каземиро, в той же встрече Люку Шоу пришлось буквально спасать Маунта от разъяренного Мартинеса.
Только посмотрите, как «Олд Траффорд» провожал Лисандро с поля после матча «МЮ» с «Вест Хэмом». Болельщики скандировали «Аргентина! Аргентина!», активно жестикулируя. Мартинесу это явно понравилось, он не забыл поблагодарить фанатов:
На десерт – несколько комментариев болельщиков «Манчестер Юнайтед»:
💭 «Ему это очень нравится. Посмотрите, он улыбается в знак признательности. Боец!».
💭 «Это воин, который покидает поле боя».
💭 «Пора придумать для него специальный заряд, как кричалка про Криша. Мартинес заслужил».
💭 «Вот так должен выглядеть настоящий капитан!»
💭 «Он сделан из титана».
Мартинес пока не успел забить за «МЮ». Все только впереди.
А как вы относитесь к аргентинцу?
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