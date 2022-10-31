«Мне было бы пофигу». Гари Невилл прокомментировал игнор со стороны Криштиану Роналду

Гари Невилл публично критиковал пятикратного обладателя Золотого Мяча Криштиану Роналду за его поведение во время матча между «МЮ» с «Тоттенхэмом». Когда португалец не попал в состав команды против «Челси», то Невилл посоветовал «красным дьяволам» разорвать с ним отношения и продать в январе.

Такая критика не осталась незамеченной.

Перед прошедшей игрой с «Вест Хэмом» Роналду просто проигнорировал Невилла на глазах у всего стадиона и под прицелом телекамер.

«Каково это попасть в игнор?», - поинтересовался у Невилла его коллега по Sky Sports Майка Ричардс.

«Ты рад, что тебя проигнорировали? Ведь это значит…».

«Это значит, что он смотрел! Хотя если бы у меня было 570 млн подписчиков в соц.сетях, то мне было бы пофигу на то, что там говорит Гари Невилл», - отметил бывший капитан «МЮ».

Роналду провел на поле в матче с «Вест Хэмом» все 90 минут, он не смог забить, но его команда поднялась на пятую строчку АПЛ благодаря удару головой Маркуса Рэшфорда. Нужно отметить, что подопечные Эрика тен Хага не проигрывают на протяжении уже восьми матчей – это лучшая серия «МЮ» с момента назначения голландского специалиста.