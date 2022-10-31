Роналду пробует финт Антони перед матчем с «Вест Хэмом»

Криштиану Роналду пытался повторить финт Антони с вращением на 360 градусов на разминке перед матчем между «МЮ» и «Вест Хэмом».

Роналду успел сделать примерно пол-оборота, но не смог завершить финт, как Антони против тираспольского «Шерифа».

Приятно видеть, что такой мастер, как Криштиану Роналду не стесняется учиться у молодых игроков.

Криштиану не смог забить во вчерашнем матче «Юнайтед», но много работал, чтобы помочь своей команде одержать победу.