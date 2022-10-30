«МЮ» вплотную приблизился к тройке лидеров: турнирная таблица АПЛ после победы над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» сейчас всего в трех очках от топ-3 премьер-лиги после победы над «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

Они смогли обойти «Челси» и занять 5-е место по итогам игровой недели.

«Красные дьяволы» отстают от занимающего четвертое место «Ньюкасла» на одно очко и отстают от «Тоттенхэма» на три очка, они оба сыграли на игру больше.