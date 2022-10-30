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Рэшфорд забил 100-й гол за «МЮ»! Маркус - первый после Руни, кому это удалось

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Маркус Рэшфорд открыл счет в матче с "Вест Хэмом", забив 100-й гол за "МЮ".

Рэшфорду удалось сделать в возрасте 24 лет. Правда, уже завтра ему исполнится 25! 

Маркус - 22-й игрок "МЮ", которому удалось забить за клуб 100 голов. Последним таким футболистом был Уэйн Руни, еще в 2009 он набил свою сотню. 

Все благодаря отличной подаче Эриксена: 

И классному прыжку:

После гола форвард напомнил фанатам, что это его сотый гол:

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