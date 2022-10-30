📹 «СМИ не хотят, чтобы вы это видели». Пост, характеризующий Криштиану Роналду, как человека, стал вирусным

Некоторые считают Криштиану Роналду эгоцентричным футболистом и человеком. Но в Twitter стремительную популярность набирает пост пользователя @UTD_DELTA под названием «Видео и истории о Криштиану Роналду – СМИ не хотят, чтобы вы о них узнали». Пользователь поделился некоторыми примерами доброты и щедрости со стороны футболиста.

На протяжении своей невероятной карьеры у Криштиану бывали вспышки высокомерия и излишнего драматизма, но это не значит, что они полностью его характеризуют, как человека.

В 2015 году стало известно, что Роналду возглавил список из 20 самых щедрых спортсменов в мире, активно тратящих свои доходы на благотворительность. Как один из примеров, можно вспомнить, что он передал 165 000 долларов на финансирование португальского онкологического центра, а также оплатил операцию на головном мозге ребенка, которая стоила до 83 000 долларов.

Автор поста напоминает о ситуации 2019 года, когда Криштиану остановил командный автобус, чтобы выйти и сфотографироваться с 11-летним мальчиком, страдающим раком крови.

Еще один пример, говорящий в пользу Криштиану, его сообщение с поздравлениями Мохамеда Салаха с трофеем Пушкаша за лучший гол в сезоне 2017/18, хотя сам португалец тогда забил один из красивейших мячей в карьере – в ворота «Ювентуса» бисиклетой.

Роналду отметил, что Салах заслужил награду, а также поздравил Луку Модрича с Золотым Мячом.

За это и многое другое Криштиану Роналду следует уважать.